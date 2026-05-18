הרצוג על ניסיון ההתנקשות: "איום אסטרטגי על מדינת ישראל"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הבוקר (שני) לאירוע הירי בג'דיידה מכר, בו נורו ראש המועצה וסגנו. בדבריו גינה את ניסיון ההתנקשות וקרא לפעול לעצירת הפשיעה בחברה הערבית.

"הזדעזעתי לשמוע על ניסיון הרצח הלילה של ראש המועצה המקומית ג׳דיידה מכר, סוהיל מלחם, וסגנו עביד עביד" אמר הרצוג. "מדובר באירוע חמור ומטלטל, שמצטרף לגל האלימות הבלתי נסבל שפוגע בחברה הערבית וגובה קורבנות רבים, כמעט מידי יום ביומו. איום אסטרטגי על מדינת ישראל המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו".

עוד ציין כי "שוחחתי עם סוהיל לפני מספר חודשים על האיומים שהוא ועמיתיו פועלים בצילם. אני שולח תפילה להחלמת הפצועים וקריאה נחרצת למלחמה בתופעה הנוראה בכל הכלים העומדים לרשותנו".

"אירוע חמור שצריך להיחקר עד תום"

במקביל, יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס גינה גם כן את הירי לעבר ראש המועצה. "אירוע זה הוא חציית קו אדום ואירוע חמור ביותר שצריך להיחקר עד תום" אמר. "זו הפעם השנייה תוך פרק זמן קצר שראש רשות בישראל נורה על ידי גורמי פשיעה - וזה בלתי מתקבל על הדעת!".

"פגיעה בנבחרי ציבור, וראשי רשויות בפרט, שמנסים למנוע מגורמי פשיעה להיכנס לתוך הרשויות, לא יכולה לעבור לסדר היום" הבהיר ביבס. "אני קורא לראש הממשלה להכניס את השב״כ לאלתר ולסייע למשטרה במאבק בארגוני הפשיעה בחברה הערבית שמתנהלים כארגוני טרור לכל דבר ועניין. הגיע הזמן לפעול ביד קשה ובאופן מיידי ובלתי מתפשר לפיענוח המקרה ולמיצוי הדין עם האחראים. אני מאחל רפואה שלמה לסוהיל מלחם ולסגנו עובייד עובייד, ומחזק את משפחותיהם ותושבי היישוב".

כאמור, הלילה דווח כי ראש מועצת ג׳דיידה-מכר נורה יחד עם סגנו, כשהשניים פונו לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים.

ממד״א נמסר כי "בשעה 00:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על 2 גברים שנפצעו מירי בג'דידה מכר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה גבר בן 49 במצב בינוני עם פציעות ירי. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר כבן 50 במצב קשה, בהכרה עם פציעות ירי".

פרמדיק מד"א חארת כליב, סיפר כי ״ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה״.