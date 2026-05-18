מצבו של ראש מועצת ג'דידה נותר קשה; סגנו נפצע בינוני

במרכז הרפואי לגליל מעדכנים הבוקר כי ראש המועצה עדיין בניתוח מצבו קשה אך יציב, סגנו מאושפז במצב בינוני.

כזכור, אמש בשעות הלילה נורו ראש מועצת ג׳דיידה-מכר וסגנו, המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים.

ממד״א נמסר כי: בשעה 00:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על 2 גברים שנפצעו מירי בג'דידה מכר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה גבר בן 49 במצב בינוני עם פציעות ירי. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר כבן 50 במצב קשה, בהכרה עם פציעות ירי.

פרמדיק מד"א חארת כליב, סיפר: ״ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה״.