אירוע ירי קטלני: ראש מועצת ג׳דיידה-מכר וסגנו נורו

אירוע ירי חריג בצפון: ראש מועצת ג׳דיידה-מכר נורה יחד עם סגנו, השניים פונו לבית החולים במצב קשה.

המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים.



ממד״א נמסר כי: בשעה 00:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על 2 גברים שנפצעו מירי בג'דידה מכר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה גבר בן 49 במצב בינוני עם פציעות ירי. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר כבן 50 במצב קשה, בהכרה עם פציעות ירי. פרמדיק מד"א חארת כליב, סיפר: ״ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה״.

נזכיר כי בשבוע שעבר, המשטרה הודיעה כי הגישה הצהרת תובע נגד החשוד שירה לפני חודשיים בראש העיר עראבה ובראש הוועד העממי ביישוב - וגם נגד המְשַׁלֵּחַ שלו, קרוב משפחתו של ראש העיר.

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון הוגשה הצהרת תובע נגד השניים, בעקבות הירי במאפייה ב-8 במרץ. ראש העיר אחמד נסאר נפצע קשה מירי שבעה כדורים, ואילו ראש הוועד העממי בעראבה, בד"ר אנור יאסין, נפצע באורח בינוני.