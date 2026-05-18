במקום מיכאל שמש: הכתב הסרוג שמצטרף ל"כאן חדשות"

העיתונאי והמגיש שחר גליק מצטרף ל'כאן חדשות' וישמש ככתב פוליטי, אחרי עזיבתו של מיכאל שמש לחדשות 13. כך מפרסמים היום (שני) תאגיד השידור הציבורי.

גליק מביא עמו ניסיון של שנים בסיקור המערכת הפוליטית והזירה הציבורית - בארבע השנים האחרונות שימש ככתב הפוליטי של גלי צה"ל; לפני כן סיקר גליק את תחומי החרדים, ירושלים, יהודה ושומרון והביטחון. בנוסף, מגיש תוכנית שבועית בגלי צה"ל ומשמש בשנתיים האחרונות כפאנליסט בחדשות 12.

במסגרת תפקידו ב'כאן חדשות' ישמש גליק ככתב פוליטי בדסק הפוליטי לצד הכתבות יערה שפירא ודקלה אהרון שפרן.

שחר גליק משתף לקראת המעבר לתפקיד החדש: "שמח מאוד להצטרף לנושאת המטוסים של התקשורת הישראלית. מקווה להמשיך להביא שידור ציבורי נקי, הוגן ואמין".