פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

פיקוד העורף מפרסם הבוקר עדכון חשוב לציבור על מה שצפוי לקרות בשעות הקרובות

דוברות פיקוד העורף מעדכנת כי היום, יום שני (18.05.26), יתקיים תרגיל ובדיקת כשירות של מערך הצופרים בשני יישובים באזור עמק הירדן והצפון: קיבוץ אפיקים וקיבוץ מעגן.

במסגרת הבדיקה, תופעל אזעקה קולית בהתאם ללוח הזמנים הבא:

במרחב אפיקים: הבדיקה תתקיים בשעה 11:05 בבוקר.

במרחב מעגן: הבדיקה תתקיים בשעה 13:05 בצהריים.

הנחיות להתנהגות במקרה של התרעת אמת

מפיקוד העורף נמסר כי מדובר בבדיקה שגרתית מתוכננת מראש. עם זאת, במידה ובזמן התרגיל תופעל התרעת אמת באחד מן המרחבים הללו, תישמע מיד אזעקה נוספת (עולה ויורדת).

במקביל לאזעקה הנוספת, תופעל במקרה של אירוע אמת גם התרעה ממוקדת ביישומון פיקוד העורף בטלפונים הניידים, ויופעלו אמצעי התרעה משלימים בכלי התקשורת השונים.

תושבי האזור והמטיילים מתבקשים לעקוב אחר ההנחיות. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות למוקד פיקוד העורף בטלפון 104, לשלוח מסרון וואטסאפ למספר 052-9104104, או להתעדכן בפורטל החירום הלאומי בכתובת oref.org.il ובערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות.