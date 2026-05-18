חברת הכנסת מהאופוזיציה: "אני קוראת למרד"

חברת הכנסת מהאופוזיציה יצאה למתקפה חריפה נגד הממשלה ברקע העברת החוק ואמרה: "אנחנו לא עציצים. הגיע הזמן לשבור את הכלים"

מתקפה חריפה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) נגד התנהלות הממשלה, על רקע עיכוב פתיחת משפטיהם של מאות מחבלי נוחבה וטרוריסטים נוספים שנטלו חלק בטבח שבעה באוקטובר. מלינובסקי קוראת הבוקר (שני) למהלך חסר תקדים של השבתת הכנסת מצד חברי המשכן, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, עד אשר ייפתר המשבר המונע את תחילת המשפטים.

"אני קוראת למרד, מרד של חברי הכנסת", הכריזה מלינובסקי בטון נסער. "אנחנו לא עציצים, אנחנו נבחרי ציבור. אמרנו את דברנו, קואליציה ואופוזיציה ביחד.



כל עוד הממשלה לא תביא את הסגירה התקציבית והעמדה לדין של המחבלים הכי שפלים לא תצא לדרך, אנחנו צריכים להשבית את כל ההצבעות בכנסת. זה זלזול בחברי הכנסת וזה זלזול בציבור שרוצה למצות את הדין עם אותם מחבלים".

מלינובסקי הזכירה כי הכנסת עשתה את חלקה והעבירה את החוק הנדרש להעמדה לדין של המחבלים ברוב מוחץ ויוצא דופן של 93 חברי כנסת וללא אף מתנגד. לדבריה, הנתונים המונחים כעת על השולחן דרמטיים ומחייבים פעולה מיידית: "שהציבור יבין את המספרים – יש כרגע יותר מ-400 מחבלים שכבר ניתן להעמיד לדין באופן מיידי, מתוכם 260 הם מחבלי נוחבה. בנוסף, יש עוד כ-200 מחבלים שנמצאים בשלבי חקירה. מולם עומדים 1,200 נרצחים ו-14 אלף נפגעי עבירה שממתינים לצדק".

לדברי חברת הכנסת, התירוץ לעיכוב פתיחת המשפטים הוא בירוקרטיה כספית ומלחמות אגו בתוך הממשלה. מלינובסקי תיארה כיצד פנתה שוב ושוב לשרי האוצר והביטחון עוד לפני שהחוק עלה להצבעה, במטרה להסדיר את התקציב הדרוש להקמת מנגנוני השפיטה המיוחדים. "התחננו בפני משרדי הממשלה, האוצר והביטחון, שיגיעו לסגירה תקציבית", שחזרה. "הבטיחו לנו שכשהחוק יעבור, המשרדים יסגרו את האירוע התקציבי. שר האוצר ושר הביטחון הבטיחו לי אישית שהם מביאים את הנושא להחלטת ממשלה ביום ראשון האחרון – וזה פשוט לא קרה".

בסיום דבריה תקפה מלינובסקי בחריפות את שני השרים האחראיים על התקציב ועל המערך הביטחוני. "יש עכשיו שני משרדים שמתקוטטים כמו חתולים ברחוב וזה פשוט לא קורה", אמרה. "כל עוד אין סגירה תקציבית, כי אין מה לעשות וצדק עולה כסף, מחבלי הנוחבה לא יעמדו לדין. הציבור צריך לדעת שכל יום שהסגירה התקציבית הזו לא קורית, המשמעות היא עיכוב של שלושה חודשים בניהול המשפטים".