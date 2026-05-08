יוסי דגן לרב דב ליאור: "באתי להודיע לך שקיימנו את השבועה"

ביקור נדיר ומרגש בבית זקן רבני הציונות הדתית: ראש מועצת שומרון הציג לרב ליאור את תוכניות הבנייה בצפון השומרון והעניק לו אבן ממצודת שא-נור

מפגש נדיר ורצוף זיכרונות התקיים בביתו של זקן רבני הציונות הדתית, הרב דוב ליאור. הרב, שנמצא בתקופה של מנוחה והחלמה ואינו נוהג לקבל אורחים, אירח את ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, לשיחה אישית על עתיד ההתיישבות.

במהלך המפגש הציג דגן לרב מפות מפורטות של תנופת ההתיישבות המתוכננת בצפון השומרון והעניק לו שי סמלי: אבן מקורית ממצודת שא-נור, עליה נחרטו המילים "שא-נור - מציב גבול אלמנה".

זיכרונות מגג המצודה

דגן שחזר באוזני הרב את הרגעים הקשים של הגירוש בשנת תשס"ה, אז עמדו יחד על גג המצודה בשא-נור. "אמרת לי לברך 'ברוך דיין האמת' ועשית לי קריעה בחולצה", נזכר דגן בהתרגשות. "מאותו יום לא הפסקנו להאמין שנחזור. ליווית אותנו כל השנים הקשות, לא היית רק הרב שלנו, אלא שותף ומוביל בחזרה לצפון השומרון".

ראש המועצה עדכן את הרב כי השומרון משנה את פניו: "באתי להודיע שקיימנו את השבועה. נקים בצפון השומרון עשרות יישובים. הרסו ארבעה, ואנחנו נבנה עשרות. יהיו פי 20 יותר יהודים באזור הזה בעזרת השם".

ברכת הרב: "להחיל ריבונות"

הרב ליאור התרגש למשמע התוכניות ובירך את דגן על פועלו: "אני מודה לך מאוד שבאת להודיע לי, אשריך שזכית להגיע לשעה כזאת. חזק ואמץ בתפקידך ליישב את הארץ ולגאול אותה".

הרב הוסיף כי ההתיישבות היא המפתח לביטחון: "המטרה היא להחיל ריבונות יהודית, וזה יביא את השלום. אני משגר ברכת הצלחה לכל החלוצים שהתעוררו ליישב את צפון השומרון, שזה יהיה מסע לאומי".

בסיום הפגישה הודה דגן לרב על הכוח שהעניק למגורשים לאורך השנים ואיחל לו בריאות ואריכות ימים: "אנו מחכים לך, שבעזרת השם בקרוב תתחזק ותגיע לשא-נור לברך 'מציב גבול אלמנה'"