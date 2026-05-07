שקמה ברסלר חושפת את מצבה הרפואי

פרופסור שקמה ברסלר, מהדמויות הבולטות ביותר בשלוש השנים האחרונות במחאה נגד הממשלה, סיפקה הצצה אישית ומעט משעשעת למחיר הפיזי שגבתה ממנה הנפת הדגל הממושכת. בכנס של קרן ברל כצנלסון שנערך לאחרונה, התייחסה ברסלר לשאלות הרבות שקיבלה בנוגע למצבה הרפואי.

"פשוט לא הפסיקו לשאול אותי 'מה עם הכתף שלך?'", שיתפה ברסלר את הקהל. לדבריה, לא מדובר היה בעניין חולף אלא בפציעה שליוותה אותה תקופה ארוכה: "באמת סחבתי דלקת רצינית בכתף ימין עוד משנת 2020".

הדגל שהפך למשקולת

הסיבה לדלקת, כך התברר, היא טכנית לחלוטין – משקלו של דגל ישראל הגדול אותו נהגה להניף בצעדות ובמוקדי המחאה השונים. "זה היה פשוט כבד מדי", הודתה ברסלר, כשהיא מתארת את המאמץ הפיזי הכרוך בהנפה ממושכת של המוט לאורך שעות.

מי שנחלץ לעזרתה היה דווקא אביה, שמצא פתרון יצירתי וזול להפחתת העומס. "אבא שלי מצא פתרון: הוא פשוט החליף את המוט למקל במבוק", סיפרה בחיוך. למרות השדרוג בציוד, ברסלר ציינה כי היא עדיין נדרשת לטיפול מקצועי וסיכמה בנימה אופטימית: "בכל מקרה, יש לי אחלה פיזיותרפיסטית".