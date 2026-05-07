התראה מטאורולוגית בישראל: סכנה בשעות הקרובות

השירות המטאורולוגי פרסם היום (ה') אזהרה צהובה המצביעה על ים גבוה ומסוכן לרחצה. האזהרה תקפה החל מהשעה 14:00 בצהריים ועד לשעה 22:00 בלילה.

על פי התחזית, מצב הים יהיה גלי, כאשר גובה הגל המשמעותי (הסיגניפיקנטי) ינוע בין 70 ל-110 ס"מ, ונמצא במגמת עלייה ככל שנתקדם לשעות הערב.

סכנת טביעה וזרמים חזקים

בשל התנאים הצפויים, בציבור מתבקשים להיערך למספר סכנות פוטנציאליות במים:

סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים שנשברים ומשנים כיוון.

זרמים חזקים ומערבולות העלולים לגרום להיסחפות מהירה ללב ים.

סחף מהאזורים הרדודים לאזור המים העמוקים.

פציעות מאבנים או סלעים המוטחים בגלל עוצמת הגלים.

במקרה של רוחות חזקות, קיימת סכנת פגיעה מחפצים מעופפים בקו החוף.

איך להתנהג בחוף?

במערך ההצלה ובשירות המטאורולוגי מדגישים שורה של הנחיות בטיחות קריטיות מצילות חיים:

הישמעו למצילים: יש להישמע להוראות המצילים והפקחים בשטח, ולנהוג אך ורק לפי השילוט והסימון בחוף. הכניסה למים מותרת אך ורק באזורים המוכרזים.

התרחקו ממזחים: יש להימנע מעמידה על מזחים, שוברי גלים או נקודות סלעיות שבהן הגלים עלולים להתנפץ בעוצמה ולסחוף את העומדים עליהם.

הימנעו משחייה בקרבת שוברי גלים: אזורים אלו מועדים לזרמים חזקים ומסוכנים במיוחד בעת ים גלי.

ערנות לרוחות: במקרה של רוחות מזרחיות, קיימת סכנת סחיפה מוגברת ללב ים – יש לזהות את כיוון הרוח ולפעול בהתאם.

בכל מקרה של ספק, מומלץ להישאר על קו החוף ולא להיכנס למים עמוקים שאינם מוכרים.