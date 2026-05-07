"הצניעו סממנים ישראלים": האזהרה של המל"ל לקראת האירוויזיון

המטה לביטחון לאומי מפרסם את המלצותיו למטיילים ישראלים שיגיעו להשתתף באירועי האירוויזיון באוסטריה בשבוע הבא. כל הפרטים

בשבוע הבא יתקיימו חצי גמר וגמר האירוויזיון בווינה שבאוסטריה, ומעריצים תחרות השירה הבינלאומית צפויים להגיע בהמוניהם לאירוע החגיגי. בעקבות השתתפות ישראל גם מעריצים ישראלים מתכננים להגיע למקום, ובעקבות המתיחות הביטחונית המל"ל מפרסם אזהרות והמלצות.

המטה לביטחון לאומי מדגיש כי אוסטריה היא ברמת אזהרת מסע 2 - איום מזדמן. כלומר מי שנוסע לשם עליו לנקוט באמצעי זהירות מוגברים. זה כולל להימנע מפרסום מיקום שהיה, לינה או תוכניות בילוי ברשתות חברתיות בזמן אמת.

להימנע ככל שניתן משהיה במקומות הומי אדם שאינם מאובטחים. לשמור על רמת ערנות גבוהה, להתרחק ממוקדי חיכוך ולהצניע סממנים ישראלים, ולהימנע מכניסה לאזורים בעלי אופי עוין כלפי ישראלים ויהודים

במשרד החוץ מדגישים כי במקרה של מחאה אנטי-ישראלית, יש להימנע מחיכוך ולהתרחק מהמקום. במקרה של אובדן מסמכי נסיעה, אשפוז, תאונה או מעצר-יש לפנות לשגרירות ישראל בוינה.



