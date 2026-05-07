לא תאמינו כמה זה פשוט: סלמון קריספי בתנור

מחפשים ארוחת דג חגיגית בלי להסתבך שעות במטבח? הסלמון הזה מצליח להרגיש כמו מנה ממסעדה - עם קראסט זהוב, שום, עשבי תיבול ולימון - אבל בפועל לוקח כמה דקות עבודה בלבד. הסוד הוא בשילוב בין החרדל והדבש שמחזיקים את הציפוי, לבין הפנקו שהופך הכל לקריספי במיוחד.

המרכיבים:

לדג:

פילה סלמון טרי (שלם או מחולק למנות)

לשכבת ה"דבק":

כף חרדל דיז'ון (חלק או גרגרים)

כפית דבש או סילאן

לציפוי:

1/2 כוס פירורי לחם או פנקו

חופן פטרוזיליה קצוצה דק

חופן כוסברה קצוצה דק

2 שיני שום כתושות

גרידה מלימון אחד

2 כפות שמן זית

מלח גס

פלפל שחור גרוס

מתחילים עם הדג

מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה. מניחים את נתחי הסלמון כשהעור כלפי מטה ומייבשים היטב עם נייר סופג - זה מה שיעזור לציפוי להחזיק כמו שצריך ולא להחליק בזמן האפייה.

בקערה קטנה מערבבים חרדל ודבש, ואז מורחים שכבה דקה ואחידה מעל כל נתח.

הקראסט שעושה את כל ההבדל

מערבבים בקערה את פירורי הלחם, עשבי התיבול, השום, גרידת הלימון, שמן הזית, המלח והפלפל. המרקם צריך לצאת מעט לח - כמו חול רטוב.

מפזרים את התערובת מעל הסלמון ומהדקים בעדינות עם הידיים כדי שהקראסט ייתפס היטב.

לתנור - וזה מוכן

אופים במשך 12-15 דקות, עד שהציפוי מזהיב והסלמון הופך לורוד בהיר ואטום מבפנים, אבל עדיין נשאר עסיסי.



