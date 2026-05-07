נחשפה סיבת ההיעדרות של מגישת ערוץ 14: "כאבי תופת"

אירוע חריג: מגיש ערוץ 14 נטש את האולפן באמצע שידור

אחרי חודש של החלמה מרגל שבורה ו"כאבי תופת", יערה זרד מסכמת את התקופה המאתגרת ומכריזה על התאריך שבו היא תחזור למסך הטלוויזיה

מגישת ערוץ 14, יערה זרד, הודיעה הערב (חמישי) כי היא צפויה לשוב למסך ביום ראשון הקרוב בשעה 17:00, זאת לאחר היעדרות של חודש ימים בעקבות פציעה.

בפוסט אישי וחשוף שפרסמה ברשתות החברתיות, שיתפה זרד בסיבת היעדרותה: שבר ברגל שהוביל לתקופת החלמה מאתגרת. "בימים הראשונים סבלתי מכאבי תופת", כתבה המגישה, "פעולות פשוטות הפכו למסובכות. אני, שקשה לי לשבת יותר מדקה, נאלצתי לנוח".

זרד תיארה חודש שבו הקביים הפכו לחלק בלתי נפרד ממנה ותנועתה הוגבלה משמעותית. היא ציינה כי הפציעה הנוכחית התרחשה בדיוק שנתיים לאחר פציעה דומה ברגלה השנייה.

המגישה הודתה לבני משפחתה, לחבריה ולצוותים שטיפלו בה וסייעו לה במטלות היומיום וברכישת אביזרי עזר. זרד סיכמה באופטימיות כשהיא מודה לקהל הצופים על ההתעניינות והתמיכה: "אני יודעת שזכיתי להיות מוקפת באנשים טובים ובהמון אהבה וצחוק. נתראה ביום ראשון על המסך".



