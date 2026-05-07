דיווח: זו כמות הטילים שנותרו לאיראן

דו"ח חדש של ה-CIA חושף את יכולותיה הבליסטיים של איראן אחרי מלחמת שאגת הארי

נתונים חדשים ומדאיגים מתוך דו"ח של ה-CIA, שופכים אור על קצב שיקום היכולות הצבאיות של איראן מאז מבצע "שאגת הארי". על פי הנתונים, איראן מחזיקה כיום בכ-70% מכמות הטילים שהיו ברשותה ערב המבצע – נתון המצביע על התאוששות מהירה בהרבה מכפי שהוערך עד כה.

הנתונים הללו עומדים בסתירה מוחלטת להצהרותיו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, שטען לאחרונה כי בעקבות הפעילות הצבאית והלחץ הבינלאומי, נותרו בידי המשטר בטהרן פחות מ-20% מיכולותיו הרקטיות. הפער בין דיווחי המודיעין האמריקני לבין ההערכות הפוליטיות מעורר שאלות בנוגע ליעילות הלחץ המופעל על איראן.

המשטר שורד את המצור הימי

מעבר לשיקום המערך הרקטי, הדו"ח של סוכנות הביון האמריקנית מתייחס גם ליציבות המשטר אל מול הלחץ הכלכלי והצבאי. על פי ההערכות המעודכנות, איראן תוכל להמשיך ולשרוד את המצור הימי האמריקני המוטל עליה במשך שלושה עד ארבעה חודשים נוספים לפחות.

היכולת של המשטר האיראני לשמור על תפקוד תחת מצור ימי ממושך, לצד קצב הייצור והשיקום המהיר של מערך הטילים, מציבים אתגר משמעותי בפני המערב ובפני ישראל. הנתונים שפורסמו מלמדים כי למרות המכות שספגה, איראן רחוקה מלהרים דגל לבן וממשיכה להשקיע משאבים עצומים בחימוש ובשימור היציבות הפנימית.