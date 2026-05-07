עושים צחוק: המתפ"ש החזיר 17 רכבים גנובים מהרש"פ

המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה יצאו למבצע אכיפה 'מיוחד' במסגרתו השיבו 17 כלי רכב גנובים משטחי הרשות, זאת בזמן שעל פי סטטיסטיקות המשטרה, כ-50 כלי רכב נגנבים בישראל מידי לילה, רובם אל שטחי הרשות.

מהמנהל נמסר: "בפעילות מיוחדת של המנהל האזרחי הוחזרו לידיים ישראליות 17 כלי רכב שנגנבו מאזרחים ישראלים לשטחי קלקיליה, רמאללה ובית לחם. הרכבים, אותרו בערים הפלסטיניות והועברו לידי קציני מפקדות התיאום והקישור הגזרתיות בצירי התיאום".

על פי סטטיסטיקות אכיפה של משטרת ישראל, מדובר בפחות מטיפה בים, כאשר עשרות כלי רכב נגנבים מידי לילה, רובם אל שטחי הרשות. בשנה, נגנבים בישראל בין 17 ל-20 אלף רכבים מידי שנה, מרביתם (כ11 אלף ומעלה) מועברים גם הם אל שטחי הרשות, בנזק מוערך של מיליארדי שקלים מידי רבים שנה.