עיתונאי הימין יוצא להגנת בנט: "אחת התביעות המוצדקות"

העיתונאי עקיבא נוביק, התייחס היום (חמישי) לתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נגד השרה עידית סילמן, חבר הכנסת אוהד טל וערוץ 14.

בדבריו הוא כתב: "אחת התביעות הכי מוצדקות שראיתי. לצערי די ברור שאוהד טל ועידית סילמן יתבצרו מאחורי החסינות שלהם ויסרבו לתת דין וחשבון על ההתנהלות הדוחה הזאת".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הגיש בנט תביעת דיבה על סך 2 מיליון שקלים, נגד עידית סילמן, אוהד טל וערוץ 14 בגין לשון הרע ופרסום שקרים חמורים לטענתו.

בדבריו הוא טען כי "מעולם לא נטלתי תכשיר תרופתי לצורך תפקודי הנפשי. אלה כזבים שבראה סילמן כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדועכת". נזכיר כי לשרה סילמן וחבר הכנסת אוהד טל יש חסינות.

תביעתו של בנט מגיעה לאחר הפרסום בערוץ 14, בו נחשפו הקלטות של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובהן היא מספרת בכנס פעילים על האופן שבו לכאורה נפתלי בנט תפקד בתור ראש ממשלת מדינת ישראל.

בהקלטות נחשפה עידית כשהיא אומרת: "אני אספר לכם משהו שלדעתי רוב האנשים לא יודעים ולא מודעים לזה ככה. תכלס, בממשלה הקודמת, נפתלי בנט לא תפקד וזה היה מהתחלה. הוא היה גם מבולבל וגם מגמגם. לדעתי, בכללי, הוא היה במצב נפשי ממש ממש ירוד. עכשיו, כולם מסביבו ידעו את זה.

היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו כדי שיוכל לתפקד. מי שניהל את לשכת ראש הממשלה בפועל היה יאיר לפיד, לפיד וכל הצוות שלו. ואני מבחינתי, כשהפלתי אותם, הפלתי את לפיד בראשות הממשלה וזה היה ברור לכולם".