נציב שב"ס נגד איומי השביתה: "נהגו בממלכתיות"

בעקבות הצהרות סוהרים על כוונה להשבית את הארגון אם יוגש כתב אישום נגד הנציב, שיגר רב-גונדר קובי יעקובי איגרת דחופה לסגל • "עלינו לפעול באחריות ולהתמקד בשליחות הלאומית", כתב הנציב

נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, שיגר היום (חמישי) איגרת רשמית לכלל לוחמי הכליאה וסגל שירות בתי הסוהר, שבה קרא להרגעת הרוחות ושמירה על ממלכתיות. האיגרת יוצאת על רקע סערה שפרצה בשורות הארגון, לאחר שגורמים בסגל פרסמו פוסטים שבהם איימו כי אם יוחלט על הגשת כתב אישום נגד הנציב, הם יפתחו בשביתה כללית וישביתו את מתקני הכליאה.

באיגרתו, הבהיר יעקובי כי על הארגון להישאר מחוץ למחלוקות ציבוריות ומשפטיות. "שירות בתי הסוהר הינו חלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק", כתב הנציב לסוהרים. "בהתאם לכך, יש להתנהל בצורה אחראית ומתוך הכרה ומיקוד בשליחותנו הלאומית – לשמור על שלום הציבור וביטחונו".

"שמירה על אמון הציבור במערכת"

הנציב התייחס באופן ישיר להתבטאויות של סוהרים ברשתות החברתיות, והנחה את הסגל להימנע מהצהרות פומביות העלולות לפגוע בתדמית הארגון. לדבריו, בעת הזו, ובמיוחד תחת אתגרי מלחמת "חרבות ברזל", נדרש הסגל להפגין חוסן ומקצועיות ללא פשרות. "עלינו להמשיך ולפעול בנחישות למימוש מדיניות 'מעגל המשילות' בכליאה, תוך שמירה על אמון הציבור במערכת", הדגיש.

גורמים בשב"ס ציינו כי האיגרת נועדה לבלום ניסיונות של התארגנויות פנימיות שעלולות לשבש את הפעילות המבצעית במתקני הכליאה הביטחוניים והפליליים. יעקובי חתם את דבריו בקריאה לסוהרים להמשיך בעבודתם הקשה והמסוכנת תוך דבקות בערכי הארגון ובממלכתיות המתחייבת מאנשי חוק, ללא קשר להתפתחויות בענייניו האישיים.

האיגרת התקבלה ברגשות מעורבים בקרב הסגל; מחד, גורמים פיקודיים בירכו על הניסיון לייצב את הארגון, ומאידך, קבוצות סוהרים המזוהות עם המאבק למען הנציב טוענות כי מדובר ב"רדיפה" וכי הם ימשיכו לעמוד לצידו בכלים העומדים לרשותם.