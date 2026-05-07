צפו בתיעוד: מחבל חיזבאללה משגר טילים, מסתתר ומחוסל

מחבל חיזבאללה אותר ותועד על ידי כוחות צה"ל משגר רקטות אל עבר שטח ישראל, בזמן שהמחבל ניסה להסתתר ולהחביא את המשגר במבנה אזרחי, חוסל מהאוויר

צה"ל איתר במהירות מחבל חיזבאללה ששיגר טילים אל עבר ישראל, בסגירת מעגל בזמן אמת, הכוחות ביצעו מעקב בזמן שהמחבל ניסה להחביא את המשגר ולהסתיר את עקבותיו בבניין אזרחי, עד שחוסל בתקיפה אווירית מהירה.

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי לאחר זיהויו של המחבל על ידי כוחות צה"ל בוצע מעקב, וכי התיעוד חושף את שיטת הפעולה של חיזבאללה כאשר לאחר שיגורי הרקטות, צה"ל זיהה כי המחבל החביא את המשגר בתוך מבנה אזרחי במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.

בהנחיית כוחות השטח, בוצעה סגירת מעגל מהירה עם חיל האוויר, המבנה הותקף והמחבל חוסל, תועדו פיצוצי משנה של חימושים נוספים בבניין.

דובר צה"ל

במסגרת מקרה נוסף, מחבלים ומשגר רקטות שפעלו כנגד כוחות צה"ל בשטח לבנון הותקפו גם הם מהאוויר והושמדו, גם כאן הודגש ההישג של סגירת המעגל המהירה על ידי הכוחות וחיל האוויר.