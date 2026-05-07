בהנחיית סמוטריץ': המנהל האזרחי עקר 3,000 עצים של פלסטינים

בהוראת השר סמוטריץ', ביצע אתמול המנהל האזרחי פעילות אכיפה בצפון השומרון במסגרתה נעקרו כ-3,000 עצים שניטעו ע"י פלסטיניים על אדמות מדינה. סמוטריץ': "אנחנו בונים את ארץ ישראל, והורסים את רעיון המדינה הפלסטינית"

פרסום ראשון. בהנחיית השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', התבצעה אתמול פעילות אכיפה לסילוק פלישות באדמות מדינה במרחב אזור התעשייה שחק בצפון השומרון.

מדובר על אזור הישובים שקד, חיננית וקציר בין מרחב ג'נין לקו הירוק. הפעילות בוצעה על ידי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי, בשיתוף כוחות צה"ל מחטיבת מנשה.

מונעים השתלטות על אדמות מדינה צילום: ללא קרדיט

עקירת עצים של פלסטינים צילום: ללא קרדיט

פעילות האכיפה בצפון השומרון צילום: ללא קרדיט

במסגרת הפעילות נעקרו כ-3,000 עצים על שטח של כ-200 דונם, במספר מוקדי פלישה שונים במרחב. העצים ניטעו על ידי פלסטינים באדמות מדינה מוסדרות בניגוד לחוק. הפלישות שפונו מצויות בתחום תכנית מתאר מאושרת לאזור התעשייה של מועצה אזורית שומרון, וסילוקן מאפשר כעת את המשך קידום הסדרת אדמות המדינה והיערכות להרחבת אזור התעשייה שחק, לצד הקמת יישוב חדש בהתאם להחלטת הממשלה. יצוין כי מדובר בפעילות המשך לעקירת כ-9,000 עצים ברבעון האחרון של שנת 2025. מסכלים את הקמת המדינה הפלסטינית

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ׳, התייחס לפעילות ואמר: ״אנו מובילים מדיניות נחושה וללא פשרות לשמירה על אדמות המדינה וקידום ההתיישבות. בפעולות אלו אנו מונעים ניסיונות של הרש"פ לקבוע עובדות בשטח, ובכך מסכלים ניסיונות להקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ.

אני מבקש להודות ליחידת הפיקוח במינהל האזרחי, לכוחות חטמ״ר מנשה, מג״ב איו״ש ולכלל הגורמים הפועלים בשטח על עבודתם המקצועית והמסורה. אנחנו בונים את ארץ ישראל והורסים את רעיון המדינה הפלסטינית".