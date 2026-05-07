הותר לפרסום: אלו החשודים ברצח אביתר אזרזר ז"ל

כתב אישום הוגש נגד 3 תושבי בני ברק, בחשד שרצחו לפני כ-7 שנים את הנער אביתר אזרזר ז"ל

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד נוריאל חג'אני, יהודה כהן וישראל דוד, תושבי בני ברק בשנות ה-30 לחייהם, שעל פי החשד רצחו את הנער החרדי אביתר אזרזר לפני כ-7 שנים.

על פי כתב האישום, השלושה קשרו קשר לרצוח את אזרזר, אותו הכירו קודם לכן. במסגרת התכנון, הצטיידו השלושה באקדח בקוטר 9 מ"מ, וביום האירוע שכנעו את אזרזר להגיע לשטחים חקלאיים מבודדים הסמוכים לבית העלמין מורשה. האירועים בליל הרצח, שאירעו לפני כשבע שנים, מצביעים על פי הנטען על תכנון מוקדם וקור רוח.

סמוך לשעה 22:20 הגיעו הנאשמים ברכב מאזדה לאזור, ולאחר זמן קצר ירו לעבר המנוח מספר יריות בכוונה לגרום למותו.

הירי בוצע, לפי האישום, בהסכמה ובשיתוף פעולה של שלושתם. לאחר מכן הושאר אזרזר פצוע אנושות בתוך בור יחד עם קטנועו, והשלושה נמלטו מהמקום.

נוריאל חג'אני הוסיף חטא על פשע ואף שוחח עם אמו של אזרזר בזמן שהוגדר כנעדר, והציג עצמו כמי שמסייע בחיפושים אחריו.