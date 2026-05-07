חסר תקדים: סין קבעה גזר דין מוות לשני שרי ביטחון לשעבר

בית המשפט הצבאי בסין פסק גזר דין מוות על שני שרי ביטחון לשעבר, הגנרל ווי פאנג והגנרל לי שאנגפו הואשמו בקבלת שוחד בעת מילוי תפקידם

שני שרי ביטחון ומפקדי צבא בכירים לשעבר, הועמדו לדין בסין באשמת קבלת שוחד ושימוש לרעה בסמכות, השניים הורשעו והיום פסק בית המשפט עונש מוות לשני הגנרלים הבכירים.

שני הגנרלים הבכירים, ששימשו כבעלי תפקידים בכירים במועצה העליונה לביטחון לאומי של סין והיו, כל אחד בזמנו, יועצי הביטחון הישירים של הנשיא שי, תפקיד מקביל לשר ביטחון. הם נעצרו והועמדו לדין בשנה האחרונה. הגנרל ווי פאנג הואשם בקבלת שוחד, בעוד הגנרל לי שאנגפו הואשם בקבלת ונתינת שוחד.

השניים הורשעו והיום פסק בית המשפט עונש מוות, עם עיכוב ביצוע למשך שנתיים. בנוסף לכך, הוסרו מהם כלל זכויותיהם לחיים ציבוריים ואינם יכולים כעת או בעתיד לעמוד לבחירות.

רבים מחוץ לסין רואים במהלך טיהור פוליטי שמבצע נשיא סין בדרגות הצבא, כאשר מומחים לחוק הסיני מצביעים על כך שעיכוב ההוצאה להורג במשך שנתיים מצביע על אפשרות להמרת העונש בעתיד למאסר עולם, אשר לבכירים בסין הופך לרוב למעצר בית, כך שבמידה ולא יוצאו להורג, העמדתם לדין מסירה אותם מיריבות פוליטית עתיד עם נשיא סין שי.