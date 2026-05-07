ברל'ה קרומבי נגד משה פייגלין: מכור ששורף קולות

בעוד שאת ד"ר מיכאל בן ארי הוא מגדיר כ"אחד ההוגים המשמעותיים בדורנו", על יו"ר מפלגת 'זהות' לברל'ה קרומבי אין רחמים: "30 שנה בפוליטיקה ולא הצליח לעשות כלום. ב-2019 הוא הפיל את שלטון הימין וגרר את המדינה לחמש מערכות בחירות"

איש התקשורת והיח"צ ברל'ה קרומבי הנחשב לאחת הדמויות המקורבות ביותר לליכוד ומפלגת עוצמה יהודית יוצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד משה פייגלין, תוך שהוא משרטט קו מפריד ברור בינו לבין דמויות אחרות בימין האידאולוגי.



בפוסט נוקב שפרסם, הביע קרומבי הערכה רבה לד"ר מיכאל בן ארי, אך מנגד הטיח ביקורת קשה בפייגלין וביכולותיו הפוליטיות.

"אני מעריך מאוד את ד"ר מיכאל בן ארי", פתח קרומבי את דבריו. "הוא אחד ההוגים המשמעותיים בדור שלנו, היסטוריון וחוזה שניבא את טבח ה-7 באוקטובר ושילם על זה מחיר אישי כבד מאוד של רדיפה אישית. הוא אדם מבריק שבכל קונסטלציה אשמח שיחזור לכנסת".

אולם, כשעבר קרומבי לדבר על משה פייגלין, הטון הפך לביקורתי ולוחמני. "פייגלין נראה פשוט מכור", כתב קרומבי. "הוא רץ כבר 30 שנה לכנסת פעם אחר פעם ושורף קולות. הוא עוזב את הליכוד וחוזר אליו ושוב עוזב. פעם הוא ימני ופעם היפסטר – זו פשוט הזיה. אדם שהצליח לרשום על עצמו הישג של פקידת אלפי אנשים לליכוד, אבל לא הצליח להיבחר כחבר כנסת פעם אחר פעם".





פייגלין (פלאש90)

קרומבי המשיך ותקף את היעדר ההישגים, לטענתו, של פייגלין לאורך עשורי פעילותו: "הבן אדם 30 שנה בפוליטיקה ולא הצליח לעשות שום דבר. כלום, נאדה. המקסימום היה להיבחר לקדנציה קצרה וחסרת השפעה שבה הוא בעיקר דיבר על קנאביס. הוא יודע לדבר מצוין על הבעיה, אבל יש לו אפס יכולת עשייה – והוא עוד מסביר לנו שהוא יכול להיות ראש ממשלה ולנהל מדינה".

בסיום דבריו, הזכיר קרומבי את תוצאות בחירות אפריל 2019, אז מפלגת 'זהות' בראשות פייגלין לא עברה את אחוז החסימה: "עם כל הכבוד לרעיונות הנחמדים שלו, הוא כבר הפיל את שלטון הימין ב-2019 וגרר את המדינה לחמש מערכות בחירות ואיבוד השלטון. באיזה סרט חיים המעריצים שלו שהפעם זה ייראה אחרת? פשוט אין לתאר".

הדברים מעוררים סערה ברשתות החברתיות, במיוחד על רקע הדיונים בימין על חיבורים אפשריים לקראת מערכת הבחירות הבאה והחשש מבזבוז קולות של מפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה.