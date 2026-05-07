נתניהו משגר איום לאויבי ישראל: אין ולא תהיה לכם חסינות

ראש הממשלה נתניהו פרסם התייחסות ראשונה בקולו לחיסולו אמש של מפקד כוח רדואן על ידי כוחות צה"ל, והזהיר כי כל אויבי ישראל יפגשו בסופו של דבר את זרועה הארוכה

לאחר שאמש, חוסל מפקד כוח רדואן אחמד ע'אלב בלוט, המחסל הבכיר ביותר של חיזבאללה, בתקיפת עומק של צה"ל בלב ביירות. ראש הממשלה נתניהו משגר איום אל כל אויביי ישראל, ומתחייב כי כל מי שירים את ידו כנגד מדינת ישראל, אזרחיה או חייליה, יפגוש את סופו.

ראש הממשלה הודיע: "אתמול בערב חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון, הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו ועל יישובינו ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות".

נתניהו הבהיר והדגיש, כי צה"ל ממשיך לפעול בכל הגזרות ומחסל מחבלים ללא הרף, ללא הגבלה: "הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. אז הוא קרא - וזה כבר לא יקרה, בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה״ל, אותו הדבר אנחנו עושים בעזה - חיסול חוליות טרור, כולל אתמול".

הוא הוסיף והזהיר כך: "אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר: לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל - דמו בראשו, תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם,אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם!"