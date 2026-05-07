אחרי פאודה: ליאור רז יככב בסרט הוליוודי לצד דסטין הופמן

השחקן הישראלי יככב בסרט של הבמאי זוכה האוסקר דניאל רוהר לצידם של השחקנים ליאו וודול (הלוטוס הלבן) ודסטין הופמן. צפו בהצצה הראשונה

אפרת קרסנר
כ' אייר התשפ"ו
ליאור רז צילום: מתוך הטריילר לסרט "המכוון"

גאווה ישראלית: ליאור רז יככב בסרט חדש שנקרא "המכוון" לצידם של כוכבים גדולים בהוליווד.

עלילת הסרט עוקבת אחר מכוון פסנתרים צעיר ומוכשר (ליאו וודול), שחוש השמיעה המחודד שלו מושך את תשומת לבם של עבריינים, הרואים בכישרונו כלי שימושי לא רק לכיוון פסנתרי סטיינוויי, אלא גם לפתיחת כספות.

לאחר שקריירת המוזיקה המבטיחה שלו נגדעה, הוא עובד ברחבי ניו יורק לצד המנטור שלו, הארי הורוביץ (דסטין הופמן), ופוגש שורה של דמויות מגוונות, בהן גם את דמותו של אורי הישראלי המגולם על ידי ליאור רז - ורותי, סטודנטית להלחנה שעמה הוא יוצר קשר בלתי צפוי.




