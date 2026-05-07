קורונה 2? הווירוס המדבק שהשבית ספינת תענוגות הגיע לישראל

הנגיף שמטריד את העולם הגיע גם לישראל, לראשונה מזה שנים אובחן בארץ חולה בנגיף האנטה, שרק בימים האחרונים התפרסם ברמה עולמית בעקבות אירוע הדבקה קטלני על ספינת תענוגות

נגיף ההאנטה, וירוס זיהומי מורכב, שמקורו במכרסמים, עולה לכותרות באופן המדאיג ביותר, ימים בודדים לאחר שהשבית ספינת תענוגות שלמה, וגרם למותם של מספר נופשים, על פי גורמים במשרד הבריאות הגיע הנגיף גם אל ישראל.

הווירוס, שהיה עד כה לא מוכר במיוחד, הפך לידוע לשמצה בימים האחרונים, לאחר שספינת הקרוז היוקרתית "הונדיוס" הוכתה באירוע הדבקה המוני, שעד כה גבה את חייהם של לפחות שלושה מהנוסעים והביא להדבקה של עוד רבים.

כעת, על פי גורמים במשרד הבריאות, אובחן מקרה של הנגיף גם בישראל, המקרה זוהה לאחר שאדם ששב לישראל משהות ממושכת במזרח אירופה, פיתח תסמינים ופנה לבדיקות, שם אובחן בנגיף המדאיג.

לנגיף עצמו מספר זנים, אך עד כה רק אחד מהם יכול לדלג בין בני אדם, זן ה"אנדס" של הנגיף נחשב למסוכן, אך גם לנדיר וסביר שהמקרה הישראלי הוא מקרה של הדבקה נגיפית ישירה, ולא כתוצאה מזן המדלג בין בני אדם, כמו זה שהכה בספינת התענוגות.