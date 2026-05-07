"וואו": שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרישה מנתניהו

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (חמישי) להחלטת השופט מנחם מזרחי שדרש מנתניהו להעביר לעיונו בלבד את תיקו הרפואי, כדי שיבדוק מתי אובחן אצלו סרטן הערמונית.

ברסלר כתבה: "אז השופט מזרחי יקבל לידיו את תיקו הרפואי של נתניהו? ‏אותו שופט שלא מצא ראיה לכך שנתניהו חולה בסרטן הלבלב או במחלה אחרת שלא דווחה לציבור? למרות שעכשיו כולם יודעים שנתניהו חלה בסרטן? או וואוו".