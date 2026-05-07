"וואו": שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרישה מנתניהו

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (חמישי) להחלטת השופט מנחם מזרחי שדרש מנתניהו להעביר לעיונו בלבד את תיקו הרפואי, כדי שיבדוק מתי אובחן אצלו סרטן הערמונית.
ברסלר כתבה: "אז השופט מזרחי יקבל לידיו את תיקו הרפואי של נתניהו? אותו שופט שלא מצא ראיה לכך שנתניהו חולה בסרטן הלבלב או במחלה אחרת שלא דווחה לציבור? למרות שעכשיו כולם יודעים שנתניהו חלה בסרטן? או וואוו".
נזכיר כי החלטת השופט התקבלה לאחר שבית המשפט קבע כי מועד גילוי סרטן הערמונית של נתניהו מהווה נקודה קריטית להכרעה בהליך שהגיש נתניהו. מדובר בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה נגד עו"ד גונן בן יצחק, אורי משגב ובן כספית, בעקבות פרסומים ממאי 2024 שלפיהם הוא חולה בסרטן הלבלב. נתניהו הכחיש את הטענות וטען כי מדובר בפרסומים שקריים. באחרונה פרסם נתניהו דו"ח רפואי פומבי מאפריל 2026, ממנו עולה כי אובחן עם סרטן הערמונית בשלב מוקדם - אולם ללא ציון המועד המדויק שבו התגלתה המחלה.
