הנציב פינקלשטיין דחה את תלונת סעדה: "מח"ש אחראית לכישלון"

מנחם פינקלשטיין קבע כי הסדר הטיעון המקל עם רונאל פישר הוא תוצאה של מחדלי חקירה חמורים בתקופה שבה סעדה כיהן כסגן ראש מח"ש • הוא שלל טענות לקנוניה או הסכמות עונשיות חסויות: "מערכת אכיפת החוק כשלה, אך האחריות היא על הרשות החוקרת"

נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות השופט מנחם פינקלשטיין, פרסם היום (חמישי) החלטה מקיפה הדוחה את תלונתו של ח"כ משה סעדה בנוגע להסדר הטיעון המקל בתיק רונאל פישר.

הנציב קבע כי הכישלון המהדהד בתיק, שהסתיים בעבודות שירות בלבד עבור פישר, אינו נובע ממחדלי הפרקליטות אלא הוא תוצאה ישירה של כשלי חקירה חמורים ומתמשכים מצד המחלקה לחקירות שוטרים בתקופה שבה סעדה עצמו כיהן כסגן ראש היחידה.

"שוקת שבורה" ותיק רעוע

בהחלטתו שלל פינקלשטיין מכל וכל את טענותיו של סעדה בדבר קנוניה פנימית או הסכמות עונשיות חסויות בין התביעה להגנה. הנציב הבהיר כי פרקליטות מחוז ירושלים נאלצה להתמודד עם "שוקת שבורה" ועם תיק רעוע שבו סיכויי ההרשעה אפסו בשל מחדלים של הרשות החוקרת.



לפי הנציב, התביעה עמדה על דרישתה למאסר בפועל לאורך כל הדרך, אך הכשלים שנחשפו במהלך המשפט לא הותירו לה ברירה מקצועית אלא לחתור להסדר טיעון.





הנציב פירט שורה של מחדלים קשים שבוצעו במח"ש, ובראשם היעדר תיעוד של מגעים קריטיים עם עדי מדינה בניגוד להנחיות מחייבות. בין היתר, נחשף כי למפקד המשטרה לשעבר ערן מלכה ניתנו הבטחות לטובות הנאה עוד לפני חתימת הסכם עד המדינה עמו, מידע שהוסתר מהפרקליטות ומבית המשפט במשך שנים.



כמו כן, צוין כי מזכר שערך סעדה עצמו בשנת 2015 בנוגע למידע מודיעיני שמסר מלכה נעלם מהתיק, וכי מח"ש כשלה בביצוע בדיקות אובייקטיביות בסיסיות לגרסאות שנמסרו לה.

לסיכום, פינקלשטיין קבע כי למרות התחושה הציבורית הקשה של היעדר מיצוי דין, האחריות לכך מוטלת על מח"ש. הוא הדגיש כי פרקליטות המחוז פעלה במקצועיות ובאחריות לנוכח הנסיבות הבלתי אפשריות שנוצרו.



בסיום דבריו, המליץ הנציב לפרקליט המדינה לערוך בדק בית מעמיק ולהפיק לקחים נוקבים מהתנהלות היחידה החוקרת בפרשה, כדי למנוע הישנות של מחדלים דומים בתיקי שחיתות ציבורית בעתיד.