בקשה לביטול הדיון הקרוב במשפט נתניהו. זו הסיבה

עורך הדין עמית חדד הגיש בקשה לבטל את הדיון במשפט נתניהו ביום ראשון הקרוב. במכתבו הוא ציין כי הסיבה לכך היא כי הוא פנה למספר עדי הגנה, שלא יכולים להגיע להעיד.

"בשל אילוצים שונים העדים שההגנה תכננה כי יעידו ביום ראשון הקרוב לא יוכלו להעיד בדיון זה", כתב במכתבו.

חדד מציין כי בשל העובדה שנתניהו מעיד נבחרים עדים שעדותם לא נוגעת לתכני עדותו ולכן ההגנה מוגבלת בזהות עדי ההגנה שהיא יכולה להביא.

בנוסף, חדד מציע לשופטים לקיים דיון בראשון הקרוב על שורת בקשות שהוגשו על ידי ההגנה אך השופטים מתמהמהים בהחלטתם בנוגע לבקשות.