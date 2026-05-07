האיראנים ייכנעו? אלה התנאים החדשים של טראמפ לעסקה

טראמפ: תהיה לנו עסקה עם איראן גם בלי להטיל פצצות צילום: (צילום: אריה לייב אברמס/פלאש90)

פרטי ההצעה החדשה של ארצות הברית אל טהראן נחשפים בתקשורת הבינלאומית, האם הפעם המשטר האיראני יקבל את תנאי הבית הלבן או ימתח שוב את החבל

עיתון הוול סטריט ג'ורנל האמריקאי שוחח ביממה האחרונה עם מקורות אמריקאים, איראנים וערבים המקורבים לשיחות בין וושינגטון וטהראן, וחשפו שורה של פרטים על התנאים החדשים של ההצעה האמריקנית לאיראנים.

ראשית, על פי הדיווח, טראמפ דורש מהאיראנים התחייבויות כלכליות ומוסדיות לכך שלא ישאפו או יפעלו לקדם תוכנית נשק גרעינית, הדרישה כוללת פירוק מוחלט של האתרים בפורדו, נתנז ואספהאן תחת פיקוח אמריקאי, בנוסף לאיסור מוחלט על פעילויות גרעיניות תת-קרקעיות.

ההצעה גם קובעת מחויבות איראנית לעמוד בדרישות שקיפות נרחבות, כולל ההתחייבות להעמיד לדין גורמים במדינה אשר יפעלו להפר את ההסכם ולקדם מדיניות חימוש גרעינית.

סעיף אחד שעלול להדאיג את ישראל הוא העשרת האורניום, בעוד בעבר דווח כי טראמפ רוצה התחייבות למניעת העשרה נצחית על שטח איראן, ההצעה תוחמת את ההגבלה ל-20 שנה בלבד.

לבסוף, האורניום המועשר הקיים במצבורים התת קרקעיים באיראן יימסר אל ארה"ב או צד שלישי מוסכם, ולאחר מכן תבוצע פתיחה הדרגתית של מייצרי הורמוז אשר בסופה יוסר המצור האמריקאי.

סעיף חשוב נוסף בהסכם הוא הקביעה שסנקציות יוסרו מאיראן רק לאחר עמידה בתנאים והגעה ליעדים מסוימים, ולא יוסרו באופן גורף עם ההגעה להסכם כפי שדרשו בטהראן.