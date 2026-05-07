חיים לוינסון: "‏פרשת קטאר היא פייק מוחלט!"

חיים לוינסון התייחס לדיווח לפיו שב"כ מרכך את עמדתו בפרשת קטארגייט, ואמר: ‏"פרשת קטאר היא פייק מוחלט"

חיים לוינסון עיתונאי 'הארץ' לשעבר, התייחס לדיווח באתר 'הארץ' לפיו שב"כ מרכך את עמדתו בפרשת קטאר, ולא קובע שאוריך ופלדשטיין פגעו בביטחון.

בדבריו הוא אמר: "‏הכותרת פה שגויה, ‏הכותרת האמיתית היא: אחרי שנה וחצי, הארץ מודה בתבוסה. אין ולא היה פרשת קטאר.

‏פרשת קטאר היא פייק מוחלט. זה הנקודה שבה כל אדם תבוני צריך לקבל החלטה: להמשיך לדבוק בקונספירציות, או להבין שהוא שגה מלכתחילה. ‏היא הייתה פייק מוחלט מהיום הראשון. במקרה הטוב, היא שאלה משפטית לגבי אוריך בתחום ניגוד העניינים".

‏עוד כתב לוינסון: "אין ולא היה פגיעה בבטחון המדינה. היה פגיעה ביושרה של עיתון שפעם נשבע לא לעשות שימוש לשווא בבטחון המדינה, וכתביו הפכו למשרתי המשטרה החשאית כי זה מתאים לפוזיציה. אבל אל דאגה! מחר יכתבו מאמר מערכת נוקב.

‏שתבינו עד כמה הטיעון הזה היה מגוחך: קטאר, באמצעות שליחיה בישראל פעלה לקדם את עסקת החטופים. ‏בשב"כ טענו שמכיוון שזה נגד עמדת הממשלה, שפועלת לסכל עסקת חטופים, אז הפעילות הזאת היא פגיעה בבטחון המדינה. ‏כן. עד כדי כך השתגעו שם".

נזכיר כי לוינסון פוטר, לאחר שהתברר כי הועסק בחברת "פרספשן" של יועץ התקשורת המקורב לנתניהו, שרוליק איינהורן - שהייתה מעורבת בקטאר-גייט.

