התקפלות מפוארת: היועמ"שית תדון בטענות קובי יעקובי

לאחר שטען כי חוקרת במח"ש ניהלה קשר רומנטי עם עד מרכזי נגדו - היועמ"שית תיפגש עם עורך דינו של נציב שב"ס קובי יעקובי

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, תיפגש עם עו"ד קורב, סנגורו של נציב שב"ס קובי יעקובי שטוען ליחסים פסולים בין חוקרת מח"ש לעד מרכזי נגדו, בפרשת "מקורבי בן גביר", כך דיווח היום (חמישי) לירן תמרי.

נזכיר כי תחילה היועמ"שית ביקשה מנציב שב"ס יעקובי להעביר אליה ראיה שתתמוך בטענה שלו לקשר האסור, והודיעה כי "ככל שיימצא כי יש מקום לברר את הטענה ביחס לאותו קשר מתואר, הבירור יבוצע על ידי גורם שאינו מח"ש ואינו משטרת ישראל".

הפגישה בין בהרב-מיארה לסנגורו של יעקובי, עו"ד אורי קורב, נקבעה לאחר שהשני שלח אליה מכתב בבקשה להקפיא את הגשת כתב האישום. במכתב, טען עו"ד קורב כי בידיהם ראיה חד-משמעית לקיומו של קשר פסול בין החוקרת של נציב שב"ס לעד מרכזי נגדו, תת-ניצב ליאור אבודרהם.

אמש החוקרת במח"ש עברה בדיקת פוליגרף ויצאה דוברת אמת.