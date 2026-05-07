צה"ל מאשר: חוסל מפקד יחידת "כוח רדואן" בחיזבאללה

קידם תוכניות פלישה לגליל: צה"ל מאשר באופן רשמי כי חיסל אמש את מפקד יחידת "כוח רדואן" בחיזבאללה

באופן רשמי. צה"ל תקף וחיסל אמש (רביעי) את אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.

דובר צה"ל

עוד נמסר בהודעת צה"ל כי במשך שנים, ע'אלב בלוט מילא שורה של תפקידים ביחידת 'כוח רדואן', בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במהלך המלחמה ולאורך התקופה האחרונה בפרט, ע'אלב בלוט הכווין את מחבלי ׳כוח רדואן׳ ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, ובהם ירי נ"ט והפעלת מטעני נפץ.

כמו כן, ע'אלב בלוט קידם את פעולות שיקום היכולות של יחידת 'כוח רדואן', ובפרט את הפעלת "תוכנית כיבוש הגליל" אותה היחידה בנתה וקידמה במשך שנים. יחידת ׳כוח רדואן' פועלת במימון ובהכוונת משטר הטרור האיראני לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.



