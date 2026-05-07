עיתונאית כאן 11 שוברת שתיקה: "אני חוששת שיאונה לי רע"

כתבת המשפט של כאן 11, כתבה פוסט שעורר תהיות רבות מצד הגולשים: "אני נקרעת בין הרצון להיות נאמנה ולמה שמתרחש תקופה ארוכה מידיי, לבין החשש שיאונה לי רע"

שלי טפיירו, כתבת המשפט של כאן 11 כתבה פוסט על מקום עבודתה שגרר תגובות רבות. בפוסט היא לא פירטה את כוונותיה, אך הגולשים הניחו שהיא מתייחס לסערת אריה גולן.

‏בדבריה כתבה טפיירו: "הלילה שנתי נדדה נוכח הסערה סביב מקום העבודה שלי בתאגיד השידור הציבורי. אני נקרעת בין הרצון להיות נאמנה לאמת, לציבור, ולמה שמתרחש תקופה ארוכה מידיי, לבין החשש שיאונה לי רע, ואיך זה שבמדינה חופשית ודמוקרטית אני כעיתונאית, כאמא, כאשה חוששת לומר את דעתי וכבר יודעת שגם לשתיקה יש מחיר".

בתגובה הגולשים עודדו אותה לדבר ולחשוף כל מה שהיא יודעת.