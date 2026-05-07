מהפכה בצפון השומרון: היישובים טמון, בזק וגנים יעלו בקיץ

התוכנית האסטרטגית לחיזוק צפון השומרון עולה הילוך: יממה לאחר שמועצה אזורית שומרון ותנועת אמנה הכריזו על קמפיין ענק לגיוס מאות משפחות להקמת 18 יישובים חדשים, נחשף היום (חמישי) כי שלושת היישובים הראשונים – טמון, בזק וגנים – יעלו לקרקע כבר במהלך הקיץ הקרוב.

המהלך, שזוכה לגיבוי מלא של משרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות, הוא פרי החלטת הקבינט בהובלת השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כץ. הוא מהווה מימוש של תוכנית "מיליון בשומרון" שקידם ראש המועצה יוסי דגן יחד עם אנשי מקצוע, במטרה לשנות את המאזן הדמוגרפי והביטחוני באזור.

מחזירים את הגלגל לאחור

העלייה לקרקע של יישובי "חוד החנית" – טמון, בזק וגנים – נתפסת כצעד קריטי לביסוס האחיזה הישראלית במרחב שפונה במהלך הגירוש בשנת 2005. במועצה מציינים כי התוכנית מתקדמת בקצב מהיר וזוכה לתמיכה ממשלתית רחבה בתחומי התשתיות והתכנון.

ראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן, קרא למשפחות להצטרף למהלך ההיסטורי: "מאז שגורשנו מביתנו לפני כמעט 21 שנים, לא הפסקנו לחלום ולפעול כדי לחזור לכאן. הנה אנחנו מתקנים – במקום ארבעה יישובים שנהרסו, נבנה 18. קיבלנו הזדמנות שנייה מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מתכוונים לפספס אותה".

"הביטחון נובע רק מאחיזה בקרקע"

דגן הדגיש כי המהלך אינו רק הצהרתי אלא ביטחוני ומעשי. "המציאות מוכיחה שהביטחון נובע רק מאחיזה בקרקע. אנו נחושים למלא את החלל ההתיישבותי שנוצר בגירוש. היישובים החדשים צפויים לעבות באופן משמעותי את צפון השומרון ולהפוך את האזור לאחד המקומות הפוריים והחזקים בארץ".

לדבריו, בניית היישובים והקמת התשתיות הקבועות הן אלו שיוצקות תוכן ממשי לביטול חוק ההתנתקות. "התיקון כאן הוא תיקון של כלל ישראל. עם ישראל מנצח, יהיו כאן יישובים מצוינים והשומרון יהפוך ללב ארץ ישראל", סיכם דגן.

הקמפיין לגיוס המשפחות צפוי להתרחב בשבועות הקרובים, כאשר גרעיני ההתיישבות של טמון, בזק וגנים כבר החלו בהיערכות לוגיסטית לקראת העלייה המתוכננת בקיץ.