אלי אוחנה מהמר: זו הקבוצה שתזכה באליפות

שחקן העבר מתח ביקורת על התצוגה של בית"ר ירושלים אמש, והימר מי בסופו של דבר תיקח אליפות

הניצחון של בית"ר ירושלים 0:1 על הפועל תל אביב אמש (רביעי) באצטדיון בלומפילד השאיר שלוש נקודות יקרות אצל הצהובים-שחורים, אך הותיר לא מעט סימני שאלה. שחקן העבר וסמל המועדון, אלי אוחנה, ניתח הבוקר את המשחק בתוכניתו ברדיו 103FM ולא חסך בביקורת על היכולת של קבוצתו לשעבר.

בית"ר אמנם יצאה עם ידה על העליונה, אך עשתה זאת מול הפועל תל אביב שנותרה בעשרה שחקנים כבר מהדקה ה-30 של המשחק. למרות החיסרון המספרי, האדומים היו דומיננטיים מאוד בביתם, שלטו בקצב והגיעו למצבי הבקעה קורצים אותם החמיצו בזה אחר זה לאורך כל שלבי המשחק.

"לא ברור איך אפשר להחמיץ כל כך הרבה"

"לא הגיע לבית"ר לנצח", קבע אוחנה בנחרצות בשידור. "הפועל תל אביב הגיעה להמון מצבים, לא ברור איך אפשר להחמיץ כל כך הרבה. בית"ר לא הייתה במשחק ולא שיחקה מספיק טוב".

לצד הביקורת המקצועית על התצוגה בבלומפילד, אוחנה החמיא לקבוצה על ה"ווינריות" שאפשרה לה לקחת את הנקודות גם בערב חלש: "לאורך עונה שלמה, יש גם משחקים פחות טובים והחוכמה היא לדעת לנצח אותם", הסביר.

התחזית: אליפות בצהוב-שחור

למרות היכולת המאכזבת אמש, אוחנה נשאר משוכנע שהעונה הזו תסתיים עם צלחת האליפות בבירה. כשנשאל על המרוץ בצמרת, הפגין ביטחון מלא ביכולת של חניכיו של יצחק שום (או המאמן הנוכחי) להשלים את המשימה.

"אני מאמין שבית"ר תזכה באליפות ושזה יוכרע לפני מחזור הסיום", הצהיר אוחנה