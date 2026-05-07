הח"כ מהציונות הדתית תקף את בנט, וחטף מחברתו למפלגה

הח"כ מהציונות הדתית, תקף את ראש הממשלה נפתלי בנט, וחטף מלא אחרת מאשר חברתו למפלגה

עימות פומבי חריף נרשם אמש (ד') בין שני חברי כנסת מאותה הסיעה: חברת הכנסת מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) יצאה במתקפה חזיתית נגד חברה למפלגה, ח"כ אוהד טל, בעקבות דברים שכתב נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

הסערה החלה לאחר שח"כ טל שיתף בחשבון ה-X שלו ציטוט של בנט שתקף את השר בצלאל סמוטריץ'. טל בחר להגיב לדברים תוך התייחסות לדיווחים לפיהם בנט נטל לכאורה תרופות פסיכיאטריות במהלך כהונתו. "אתמול גילינו שנפתלי בנט נוטל תרופות פסיכיאטריות תוך הסתרה מוחלטת מהציבור", כתב טל. "עכשיו מובן איך אזרח ישראלי היה מוכן למכור את המדינה לאחים המוסלמים ולחמאס בשביל כיסא ראש הממשלה".

"השיח הזה חייב להיפסק"

חברת הכנסת וולדיגר, שנושאת את דגל המאבק למען מתמודדי הנפש בכנסת, לא נותרה אדישה לסגנון הדברים ולשימוש בבריאות הנפש ככלי לניגוח פוליטי. היא שיתפה את הציוץ של חברה לסיעה והביעה זעזוע עמוק מהדברים.

"אוהד חברי, המילים האלו כל כך מיותרות וכואבות", כתבה וולדיגר. היא הזכירה כי מאות אלפי ישראלים, ביניהם לוחמים וגיבורי ישראל, נעזרים בטיפול תרופתי: "הם אוהבים את המדינה, משרתים אותה ויעשו הכל למענה. נטילת תרופות היא לא גנאי, לא פגם בפטריוטיות, ובטח לא הסבר למהלכים פוליטיים".

וולדיגר: "אל תעמיקו את הסטיגמה"

וולדיגר חתמה את דבריה בקריאה לנבחרי הציבור לגלות אחריות בשיח הציבורי ולא לפגוע בקהילת מתמודדי הנפש. "השיח הזה חייב להיפסק", הבהירה. "עלינו, כנבחרי ציבור, לחבק את מתמודדי הנפש ולא להעמיק את הסטיגמה".