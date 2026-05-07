האלוף במיל' בתחזית על איראן: "זה רק עניין של זמן"

האלוף במיל' אלעיזר צ'ייני התייחס לכאוס באיראן וטען: "זה רק עניין של זמן"

כ' אייר התשפ"ו
מחאות ברחובות איראן צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI

האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום, לשעבר מפקד בחיל הים, התייחס היום (חמישי) למצב הפנימי באיראן והעריך כי נפילת המשטר זה רק עניין של זמן.

עוד הוא הוסיף: "באיראן יש עם של כ-100 מיליון איש. יש שם אנשים משכילים ומפותחים. למשטר לחלוטין אכפת מתושבי איראן. הוא יפול בסופו של דבר, הוא לא ישרוד".

לפני כשבוע דווח ב"איראן אינטרנשיונל", כי המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן דנה על האפשרות לחידוש המחאות בימים הקרובים, לאחר שקיבלה דיווח מסוכנויות המודיעין קיימה פגישה בראשות מוחמד בקר זו אל-קדר. מקורות המעורים בפגישה אמרו לאיראן אינטרנשיונל כי מוקד הפגישה היה דאגת סוכנויות הביטחון מחידוש המחאות העממיות.

בהתבסס על מידע זה, ההערכה היא שסוכנויות הביטחון של הרפובליקה האסלאמית מודאגות במיוחד מהאפשרות של החזרתו של הנסיך רזה פהלווי ומנוכחות תומכיו ברחובות. על פי מקורות אלה, סוכנויות הביטחון של הרפובליקה האסלאמית מעריכות כי המשבר הכלכלי, האבטלה הנרחבת ועליית המחירים יהפכו בקרוב לבעיה חמורה עבור הממשלה.


