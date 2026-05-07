לקראת מפץ פוליטי? ההצעה של יאיר גולן לגדי איזנקוט

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, יצא הבוקר (חמישי) בקריאה פומבית ודחופה לחבר הכנסת גדי איזנקוט, בדרישה שיכריע לאן פניו מועדות כדי למנוע אובדן קולות יקרים במחנה.

בראיון לגל"צ הבהיר גולן כי פיצולים נוספים בתוך הגוש עלולים להוביל להפסד בבחירות. "כדי לנצח אסור שיהיו עוד פיצולים בגוש", אמר גולן בפנייה ישירה לאיזנקוט. "קבל החלטה: הצטרף לבנט ולפיד או לדמוקרטים".

המפה הפוליטית: בנט ולפיד יחד, איזנקוט מתחזק בביטחון

הקריאה של גולן מגיעה על רקע ההתפתחויות האחרונות במפה הפוליטית, כאשר יאיר לפיד ונפתלי בנט כבר סיכמו על ריצה משותפת תחת מחנה אחד. בשלב זה, גדי איזנקוט בחר להישאר מחוץ לאיחוד הזה, אך הוא ממשיך לבנות את כוחו העצמאי.

חיזוק משמעותי הגיע הבוקר לאיזנקוט עם הצטרפותו הרשמית של ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, לשורותיו. המהלך מסמן את כוונתו של איזנקוט להוביל מחנה ביטחוני-מרכזי עצמאי, אך כאמור, המהלך מעורר חשש כבד בקרב שאר המפלגות בגוש מחשש לפיזור קולות.

הלחץ על גנץ: "המנדטים בסכנה"

במקביל לניסיונות האיחוד, לחץ כבד מופעל בימים האחרונים על יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, לפרוש מהמרוץ הפוליטי. גורמים במרכז-שמאל חוששים כי גנץ, שנחלש משמעותית בסקרים האחרונים, אינו עובר את אחוז החסימה ובכך עלול "לשרוף" מאות אלפי קולות שיחסרו לגוש ביום שאחרי הבחירות.