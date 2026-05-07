משלוח אקדחים מהשמיים: סוכל ניסיון ההברחה בגבול ירדן

כחות צה"ל מחטיבת יואב סיכלו אמש ניסיון הברחת אמצעי לחימה מתוחכם בגבול המזרחי • תצפיות זיהו רחפן שחצה את הגבול כשהוא נושא מטען חשוד, הכוחות בשטח יירטו אותו ואיתרו עליו 11 אקדחים

כוחות צה"ל סיכלו אמש (ד') ניסיון הברחה של אמצעי לחימה באמצעות רחפן שחצה משטח ירדן לישראל. האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו כלי טיס בלתי מאויש קטן החוצה את קו הגבול ממזרח, כשהוא נושא עמו חבילה חשודה.

מיד עם הזיהוי, הוקפצו למרחב כוחות מחטיבת יואב, החולשת על הגזרה. הלוחמים ביצעו נוהל יירוט של הרחפן והצליחו להורידו לקרקע. בחיפוש שנערך על הכלי ובסמוך לנקודת הנפילה, גילו הכוחות 11 אקדחים שהיו מיועדים, על פי החשד, להגיע לגורמי פשיעה או טרור בתוך שטחי המדינה.





אקדחים צילום: צילום: דובר צה"ל

האקדחים שאותרו הועברו לבדיקה ולטיפול של כוחות הביטחון. בצה"ל מציינים כי מדובר בסיכול חשוב נוסף כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור הברחות הנשק בגבול המזרחי, שהפך בשנים האחרונות לזירה פעילה עבור מבריחים המנסים להחדיר אמצעי לחימה לישראל בדרכים מגוונות, בהן שימוש גובר ברחפנים.

גורמים צבאיים הדגישו כי השילוב בין טכנולוגיית תצפית מתקדמת לבין תגובה מהירה של הלוחמים בשטח הוא המפתח לבלימת ניסיונות אלו. בשלב זה נמשכת החקירה כדי להתחקות אחר שולחי הרחפן והגורמים שהיו אמורים לקבל את המשלוח בצד הישראלי.