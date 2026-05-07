מסמך האזהרה של צה"ל נחשף

נחשף מסמך אזהרה של צה"ל שנכתב לפני כשנה: "אין טכנולוגיה כזאת"

מסמך פנימי של אגף המבצעים בצה"ל, שהופץ כבר לפני שנה (מאי 2025), התריע מפורשות מפני סכנת רחפני הנפץ מבוססי הסיב האופטי. למרות שהמסמך פירט את התורפות המבצעיות ואת הצעדים הנדרשים למניעת פגיעה בכוחות, התהליכים לא בוצעו בזמן. רק בימים אלה, לאחר שנהרגו שני חיילים ואזרח ונפצעו קרוב ל-40 לוחמים מהאיום המדובר, החלה מערכת הביטחון בהליכי רכש והצטיידות.

על פי דיווחו של דורון קדוש בגלי צה"ל, המסמך הופץ על ידי ראש אגף המבצעים דאז, האלוף עודד בסיוק, לשלושה גופים מרכזיים: זרוע היבשה, אגף התכנון ומפא"ת (מנהל מחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון). המסמך סקר את השימוש ברחפנים אלו בשדה הקרב באוקראינה וקבע כי הם הפכו ל"תקן מבצעי" המחייב מענה ישראלי דחוף.

"העורף אינו בטוח"

המסמך פירט את ההשפעה המבצעית הקשה של הרחפנים, בנקודות המזכירות בדיוק את המציאות כיום בצפון:

טווח הסכנה: שטח של 15-20 ק"מ מקו המגע אינו נחשב עוד ל"עורף בטוח".

פגיעות הכוחות: כל שטח כינוס, חניון או מפקדה זמנית נמצאים בטווח תקיפה ישיר.

חוסר מענה טכנולוגי: פתרונות ההגנה הקלאסיים (לוחמה אלקטרונית) אינם אפקטיביים נגד רחפנים מונחי סיב אופטי.

באגף המבצעים לא הסתפקו באזהרות והציגו דרישות מבצעיות ברורות, הכוללות הצטיידות ברובי ציד בקוטר 12 מ"מ בעלי תחמושת ייעודית ליירוט רחפנים, ומערכות ירי אוטונומיות להגנה על נכסים חיוניים. למרבה הצער, צה"ל ומשרד הביטחון ביצעו את ההזמנה לרובים אלו רק בשבועות האחרונים – איחור של שנה שלמה.

אזהרות שלא מומשו

בנוסף לציוד, המסמך הזהיר כי יש לשנות את ההכשרות והאימונים של הכוחות בשטח, בדגש על "מודעות מצבית" ופריסת רשתות הסוואה עיליות. כל הפעולות הללו החלו להתבצע בצה"ל רק לאחרונה, באיחור ניכר ולאחר מחיר דמים כבד.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "איום הרחפנים אכן היה מוכר למערכת הביטחון והוא נחקר מזה תקופה. מפא"ת מפתח מרחב פתרונות טכנולוגיים כבר מספר שנים. חלק מהפתרונות פרוסים בשטח ומצילים חיים, וחלקם עדיין בתהליך שיפור. התפתחות האיום מאתגרת ומצריכה אבני בניין טכנולוגיות שחלקן לא קיימות בעולם. ההחלטה על הצטיידות מובלת בצה"ל, אשר האיץ את הגעת האמצעים לשטח". מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה.