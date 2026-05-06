0:1 לפריז במינכן: דמבלה קירב את הצרפתים לגמר האלופות

שער מוקדם של עוסמאן דמבלה (3') העניק לפריזאים יתרון 0:1 בגומלין חצי הגמר מול באיירן מינכן • לאחר ה-4:5 במשחק הראשון, התוצאה בסיכום שני המפגשים עומדת על 4:6 לטובת הצרפתים • נכון לעכשיו: באיירן זקוקה לשני שערים כדי לכפות הארכה

פריז סן ז'רמן מובילה בשעה זו 0:1 על באיירן מינכן באצטדיון אליאנץ ארנה, במסגרת משחק הגומלין של חצי גמר ליגת האלופות. המשחק נפתח בסערה עבור האורחת מצרפת, כאשר עוסמאן דמבלה כבש כבר בדקה ה-3 והעניק לקבוצתו יתרון מוקדם ומשמעותי. אוליסה ניסה להחזיר את הבווארים, אך פספס במעט את המסגרת.



בעקבות השער, תוצאת הסיכום של שני המפגשים עומדת כעת על 4:6 לטובת פריז סן ז'רמן, מה שמציב את הגרמנים בעמדת רדיפה קשה כבר משלב מוקדם של ההתמודדות.





לאחר ה5:4 המשוגע במשחק הראשון בפריז, משחק הגומלין באליאנץ ארנה נפתח בסערה עבור האורחת. עוסמאן דמבלה העלה את פריז סן ז'רמן ליתרון 0:1 כבר בדקה ה-3 של ההתמודדות, מה שמעמיד את התוצאה בסיכום שני המשחקים על 4:6 לטובת הצרפתים ומעניק להם מקדמה משמעותית בדרך לגמר.

היתרון המצטבר של פריז מגיע לאחר מפגש ראשון רב שערים, שבו שתי הקבוצות הציגו יכולת התקפית יוצאת דופן. השער המוקדם של דמבלה הערב הגדיל את הפער בסיכום הכולל לשני שערים, מה שמציב את באיירן מינכן במצב בו היא חייבת להבקיע לפחות פעמיים כדי להשוות את המאזן ולכפות הארכה, או שלושה שערים כדי להבטיח עליה בתוך 90 דקות.