הוסר החשש במיצד: זוהה אזרח ישראלי עם לוחית מאולתרת

דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר כי התרעה הופעלה ביישומון פיקוד העורף בשל חשש לאירוע ביטחוני ביישוב מיצד שבמרחב חטיבת עציון. בעקבות ההתרעה, הופעל ביישוב נוהל "אביר לילה ג'", המחייב את התושבים להסתגר בבתיהם באופן מיידי, לנעול את הדלתות ולכבות את האורות, עד להסרת החשש המיידי לחדירה וזיכוי המרחב על ידי כוחות הביטחון.

האירוע החל לאחר שזוהה רכב פלסטיני שחדר לתוך תחומי היישוב, מה שהעלה חשש כבד בקרב גורמי הביטחון. מיד עם קבלת הדיווח על כניסת הרכב החשוד, הוקפצו כוחות גדולים של צה"ל ויחידות מיוחדות, שהצטרפו לכיתת הכוננות של היישוב בסריקות נרחבות.



כוחות צה"ל שהוקפצו למקום וביצעו סריקות נרחבות בתוך היישוב ובסביבתו, זיכו את המרחב והודיעו על חזרה לשגרה מלאה עבור התושבים. בצה"ל מדגישים כי למרות המתח המבצעי שנוצר וההנחיות להסתגרות בבתים, לא נשקפה סכנה ביטחונית בשום שלב של האירוע.

במקביל לסריקות המתבצעות בשטח, כוחות צבא נוספים הזרמו למרחב גוש עציון וחסמו את צירי הגישה ליישוב מיצד כדי לבודד את הזירה. גורמי צבא בחטיבת עציון נמצאים בקשר רציף עם רבש"צ היישוב ועם המועצה, ומעדכנים את התושבים בהתפתחויות בשטח.



בצה"ל מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות הבטיחות המחמירות ולא לצאת מהמבנים עד לקבלת הודעה רשמית על סיום האירוע.

נכון לעכשיו, המצוד אחר הרכב הפלסטיני ויושביו נמשך בתוך היישוב ובצירים הסמוכים אליו. למרות שנבדקת האפשרות כי מדובר באירוע על רקע פלילי של גניבת רכב, צה"ל מנהל את האירוע תחת הנחה מחמירה של אירוע פח"ע, תוך הפעלת כלל האמצעים הטכנולוגיים והלוחמים בשטח כדי להביא לסיום האירוע ללא נפגעים.