גורם בכיר: החיסול בביירות - תגובה להפרות של הפסקת האש

לדברי הגורם, הדרג המדיני הנחה את צה"ל לבצע פעולה כירורגית נגד מפקד כוח רדואן • "מהמפקדה יצאו הנחיות לתקוף את יישובינו וכוחותינו" • המהלך בוצע כחלק ממדיניות סיכול איומים מתהווים

גורם ישראלי בכיר התייחס הערב (רביעי) לחיסול מפקד כוח רדואן בביירות והבהיר כי המהלך התבצע בהנחיה ישירה של הדרג המדיני. לפי דבריו, הפעולה בוצעה באופן כירורגי ומדויק, זאת כחלק מהמדיניות המוצהרת של ממשלת ישראל לסיכול איומים מתהווים בטרם יבשילו לכדי פיגועים רחבי היקף.

הגורם הדגיש כי היעד שהותקף לא היה רק אישיות צבאית, אלא מרכז עצבים פיקודי שממנו הופצו הנחיות לביצוע הפרות של הפסקת האש. "ממפקדת חיזבאללה שהותקפה יצאו הנחיות ברורות שפגעו בפועל בכוחותינו ובישובינו", ציין הגורם, ובכך קשר ישירות בין הדרג הפיקודי בביירות לבין הדינמיקה המלחמתית בשטח.

לדברי הגורם הבכיר, הפעולה מהווה מסר ברור לגבי נחישות הממשלה לאכוף את הבנות הביטחון. הוא הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול נגד כל גורם שיוציא הנחיות לפגיעה בביטחון המדינה, תוך התמקדות בסיכול ממוקד של מוקדי קבלת ההחלטות המאיימים על כוחות צה"ל ותושבי הצפון.