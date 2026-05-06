לפני שהחלון נסגר: פרטים על חיסול מפקד כוח רדואן בביירות

החשש בצה"ל מפני סגירת חלון ההזדמנויות בגלל הסכם השלום בין ארה"ב ואיראן. המידע המודעיני שקפץ, והבקשה מארה"ב לתת אור ירוק לתקיפה. כל הפרטים על מה שקדם לחיסול מפקד כוח רדואן בביירות

החיסול הערב בביירות הגיע במפתיע אבל לא במקרה.

בצה"ל הבינו כי שתיתכן מציאות של הסכם בין ארצות הברית לבין איראן - הסכם שגם יוביל לכך שצה"ל יצטרך להפסיק לפעול בלבנון. חלון ההזדמנויות הלך ונסגר, ורק לפני שנטרק.

ישראל קיבלה אישור מארה"ב

בעקבות מידע מודיעיני ממוקד לפיו צמרת כוח רדואן ממוקמת בבניין דירות ברובע הדאחייה בבירות פנתה ישראל לארצות הברית בדרישה ובבקשה לחסל את הצמרת המהווה את הכוח המרכזי שפועל בדרום לבנון כנגד כוחות צה"ל, מפעיל את הרחפנים ומשבש למעשה את כל הפסקת האש עליה הכריז הנשיא האמריקני.

סמוך לשעה 8:10 בערב התקבל המידע מודיעיני הסופי ארצות הברית עודכנה מראש ואז באמצעות שני טילים מדויקים נפגע הבניין שבו שהוא ראשי המחבלים וכך החסל מפקד כוח רדואן בלבנון ולפי הדיווחים גם מספר אנשים שהיו סביבו כולל עוזרו האישי.

בצה"ל לא מתייחסים בשלב זה לאירועים ומניחים את כל המידע ללשכת ראש הממשלה ושר הביטחון.

אין ספק שצה"ל קיבל ולקח אחריות על חיסול משמעותי גם בתוך הפסקת האש המדומה, כל זאת כאמור בשל האפשרות של הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. התזמון של הפעולה חשוב, ומטרתו השפעה על המשך המערכה בלבנון.

מפקד כוח רדואן הנוכחי, מונה לפני שנתיים, אחרי חיסול קודמו בתפקיד, גם על ידי ישראל, במבצע 'חיצי הצפון'.