אחרי הסערה סביב החתונה: אושר כהן ועדן פינס חוגגים חינה

רגע לפני החתונה המדוברת, אושר כהן ועדן פינס חוגגים הערב חינה נוצצת בהרצליה פיתוח לצד משפחה וחברים קרובים. זה מגיע אחרי הסערה סביב אישור החתונה - וכשכל ההכנות לאירוע הגדול כבר בעיצומן

רגע לפני שהם הופכים לבעל ואישה, אושר כהן ועדן פינס חוגגים הערב את אירוע החינה שלהם באולם OMMA בהרצליה פיתוח. בני המשפחה והחברים הקרובים הגיעו לקחת חלק באירוע החגיגי, המושקע והמרגש - שבוע וחצי בלבד לפני החתונה הגדולה.

אחרי הסערה סביב החתונה

החינה מגיעה אחרי הימים הסוערים סביב השמועות על קשיים הלכתיים בדרך לחתונה, שבסופן המשרד לשירותי דת הבהיר רשמית כי בני הזוג קיבלו אישור להינשא כדת משה וישראל. כעת נראה שההכנות בשיאן, והזוג ממשיך לחגוג בלי לעצור.

יח"צ

בלי ילדים וקוד לבוש אלגנטי

כזכור, פינס וכהן צפויים להתחתן ב-17 במאי באירוע גדול ומדובר בנס ציונה. בהזמנה שנשלחה למוזמנים נכתב כי האירוע ייערך בקוד לבוש אלגנטי ומחוייט, וגם בקשה אחת בלטה במיוחד: להגיע ללא ילדים.