להבות בביירות: אש והרס בזירת חיסול מפקד רדואן בדאחיה

צה"ל ביצע תקיפת עומק מפתיעה לחיסול מפקד כוח רדואן, מאלכ בלוט, המפקד הבכיר ביותר בלבנון, התקיפה חורגת ממסגרת הפסקת האש עם לבנון שאסרה על תקיפות בביירות, צפו בתיעוד מהזירה

דקות אחרי החיסול המפתיע בביירות, מתחילים להגיע גם התמונות והתיעוד מזירת התקיפה.

בסביבות השעה 20:00 תקף צה"ל בלב ביירות את מפקד כוח רדואן מאלכ בלוט. עשן החל להיתמר מהדירה בה שעה, ונזק כבד נגרם לכל האזור מעוצמת הפיצוץ.

מדובר בתקיפת עומק מדויקת, בעומק רובע הדאחייה בביירות, בו על פי הערכות מערכת הביטחון שהה מפקד כוח הטרור.

על פי תיעודים ראשוניים המופצים מזירת התקיפה, נראה כי המחבל הבכיר שהה בלב רובע הדאחייה באזור מגורים עירוני. האנשים בזירה מתארים תקיפה עוצמתית שכללה מספר רעשי פיצוצים אחד אחרי השני, אך עד כה הדיווחים על נזק אזורי מוגבלים.

תיעודים חדשים חושפים כי בכירי ארגון הטרור ככל הנראה נפגשו בקומה גבוהה באחד מבנייני רובע הדאחייה, מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה מדויקת שעל פי התיעודים הקריסה לחלוטין את הקומה בה שהו והביאו לחיסולו של מפקד הכוח.