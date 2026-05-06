להבות בביירות: אש והרס בזירת חיסול מפקד רדואן בדאחיה

דקות אחרי החיסול המפתיע בביירות, מתחילים להגיע גם התמונות והתיעוד מזירת התקיפה.
בסביבות השעה 20:00 תקף צה"ל בלב ביירות את מפקד כוח רדואן מאלכ בלוט. עשן החל להיתמר מהדירה בה שעה, ונזק כבד נגרם לכל האזור מעוצמת הפיצוץ.
מדובר בתקיפת עומק מדויקת, בעומק רובע הדאחייה בביירות, בו על פי הערכות מערכת הביטחון שהה מפקד כוח הטרור.
על פי תיעודים ראשוניים המופצים מזירת התקיפה, נראה כי המחבל הבכיר שהה בלב רובע הדאחייה באזור מגורים עירוני. האנשים בזירה מתארים תקיפה עוצמתית שכללה מספר רעשי פיצוצים אחד אחרי השני, אך עד כה הדיווחים על נזק אזורי מוגבלים.
תיעודים חדשים חושפים כי בכירי ארגון הטרור ככל הנראה נפגשו בקומה גבוהה באחד מבנייני רובע הדאחייה, מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה מדויקת שעל פי התיעודים הקריסה לחלוטין את הקומה בה שהו והביאו לחיסולו של מפקד הכוח.
