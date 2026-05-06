דרמה בלבנון: צה"ל ביצע ניסיון חיסול על מפקד כוח רדואן

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה משותפת עם שר הביטחון, בה הודיע במפתיע כי צה"ל ביצע תקיפת עומק מדויקת נגד מפקד כוח רדואן בלבנון

יאיר אמר
י"ט אייר התשפ"ו
נתניהו בבור בקריה צילום: חיים צח/לע"מ

על פי הודעת ראש הממשלה, בוצעה תקיפה עצימה בעומק לבנון, בבירה ביירות כנגד מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה.

מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ נמסר: "בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו".

"מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".

מעבר לכך, הדגישו השניים את התחייבותם להבטיח את עתיד הצפון, וכוונתם לעמוד בכך: "הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך עושים וכך נעשה".

