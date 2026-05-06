איחוד ראשון בימין: משה פייגלין ומיכאל בן ארי ירוצו יחד

יו"ר "זהות" משה פייגלין וחבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי סיכמו על ריצה משותפת תחת דגל של זהות יהודית וחירות אישית. פייגלין הצהיר כי "החיבור בין מי שנאבקו באוסלו הכרחי למניעת האסון הבא", בעוד בן ארי הוסיף: "הבנו שלא ניתן להמשיך לחיות בתוך קונספציה של אשליות"

יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, וחבר הכנסת לשעבר, ד"ר מיכאל בן ארי, סיכמו היום (ד') בפגישה משותפת על ריצה ברשימה אחת בבחירות הקרובות. החיבור הפוליטי נולד מתוך הכרה כי בעת הזו הציבור האמוני והלאומי בישראל זקוק לבית פוליטי חזק שאינו מתפשר על ערכי החירות, המשילות והזהות היהודית.



הרשימה המאוחדת מתכוונת לפעול בכנסת ובממשלה לקידום הכרעה מוחלטת של האויב, החלת ריבונות מלאה, וחידוש תנופת ההתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל כערך אסטרטגי עליון. בנוסף, המפלגה תפעל לביצור זהותה היהודית של המדינה, קיבוץ גלויות אקטיבי, וצמצום כוחה של הבירוקרטיה והממסד לטובת חירות הפרט והחזרת המשילות לנבחרי הציבור.



" הוא חיבור הכרחי למניעת האסון הבא!"



משה פייגלין הסביר את נחיצות המהלך ואמר: "לאחר שואת העוטף ב-7 באוקטובר, החיבור בין מי שנאבקו בהסכמי אוסלו, התריעו מפני האסון הקרב ושילמו מחירים אישיים כבדים, הוא חיבור הכרחי למניעת האסון הבא!". פייגלין הוסיף כי "החיבור של זהות עם ד"ר מיכאל בן ארי נותן למחנה הלאומי את הכיוון הברור שכל כך חסר, ואת העומק האידיאולוגי והאינטלקטואלי שיאפשרו לזרוק את הסכמי הדמים של אוסלו אל פח האשפה של ההיסטוריה ולהציע סוף סוף חלופה אמיתית מימין". לסיום קרא פייגלין לגופים אידיאולוגיים נוספים המבקשים לשלב זהות יהודית וחירות אישית להצטרף למהלך.





מיכאל בן ארי ומשה פייגלין צילום: מפלגת זהות

ד"ר מיכאל בן ארי חיזק את הדברים וציין כי "אחרי ה-7 באוקטובר פקחנו את העיניים והבנו שלא ניתן להמשיך לחיות בתוך קונספציה של אשליות הרות אסון". בן ארי הדגיש כי מנהיגות פוליטית אמיתית נמדדת כעת באומץ לומר את האמת בצורה ישירה ובאחריות ציבורית עמוקה, במטרה להוות "חומה אידיאולוגית בצורה הנדרשת לשמירה על ישראל כמדינה יהודית". בימים אלו שוקד מטה משותף של שתי התנועות על גיבוש הרשימה המלאה, שצפויה לכלול דמויות מוכרות ומוערכות מהמרחב האמוני, האידיאולוגי והביטחוני.