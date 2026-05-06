"נפתח בצורת פרח": כך תראה ההופעה של נועם בתן באירוויזיון

נועם בתן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, סיים בהצלחה ענקית חזרה שנייה לקראת חצי הגמר על הבימה המרכזית ב-Wiener Stadthalle בווינה. כל הפרטים על המופע שהולך ומתקרב

הערב,(רביעי) סיים נועם בתן את החזרה השנייה על בימת האירוויזיון לקראת חצי הגמר הראשון, שיערך ביום שלישי הקרוב.

נועם פותח את השיר "מישל", כשהוא ניצב בתוך היהלום הגדול, כאשר האביזר המרשים מסתובב על צירו, מול התאורה והמצלמות, ובסופו של דבר נפתח בצורת פרח שממנו יוצא הזמר.

הביצוע נפתח כשנועם והרקדנית, שגילמה את מישל גם בקליפ, ליהיא פרויד, נמצאים בתוך היהלום עצמו ואז הם יוצאים יחד אל קדמת הבימה ומצטרפים לשאר הרקדניות – עדן זינו, דניאל בן אברהם, יסמין חכמון וג׳ניה גפונוב - במעבר כוריאוגרפי עוצמתי ומרהיב.

בהמשך הביצוע בחזרה – נועם והרקדניות מבצעים הליכה לאורך הקטווק לעבר הקהל, מה שהעצים את האנרגיה באולם החזרות וגרם להתלהבות ומחיאות כפיים מצד הנוכחים וצוות ההפקה המקומי.

בהודעה שנמסרה מטעם כאן 11, נאמר כי גם בחזרה הזאת הפגין נועם יכולות קוליות מרשימות עם ביצוע מדויק, עוצמתי ומרגש. עוד נמסר כי המשלחת הישראלית ממשיכה בהכנות האחרונות לקראת העלייה לחצי הגמר בתחושת התרגשות גדולה.

שרון דריקס, ראש משלחת כאן לאירווזיון: "אני נפעמת מהמקצוענות של נועם, שמצליח פעם אחר פעם לעלות על הבמה הגדולה של האירוויזיון ולהפגין ביצועים קוליים מדויקים, מרגשים ומרשימים ברמה הגבוהה ביותר."

רגע לפני העלייה לבמה, המשלחת הישראלית ממשיכה במסורת מעגל האנרגיה הקבוצתי. בשעות הקרובות יפורסמו ברשתות החברתיות 30 שניות ראשונות מתוך החזרה

נועם יתמודד בחצי הגמר הראשון שיהיה ביום שלישי, 12 במאי, שם יבצע את שיר מספר 10.

אירועי האירוויזיון ישודרו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן BOX ובכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן.

חצאי הגמר יהיו ב-12 וב-14 במאי, והגמר הגדול במוצאי שבת, 16 במאי.