ארדן בוחן מפלגת ימין: "לא נהיה תלויים בחרדים או בערבים"

גלעד ארדן, שגריר ישראל באו"ם לשעבר ואחד מבכירי הליכוד בעבר, מאותת על חזרה לזירה הפוליטית ומצהיר כי הוא בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה ומאחדת. בצעד שעשוי לטלטל את המפה הפוליטית, ארדן מבקש להציב אלטרנטיבה שתשבור את הקיטוב בין הגושים ותמנע את הצורך בהישענות על קצוות פוליטיים.



"לא יכול להיות שהאפשרויות היחידות זה להיות תלוי בחרדים או בערבים", הבהיר ארדן, כשהוא מכוון ליצירת כוח פוליטי מרכזי בימין שיוכל להוביל את המדינה ללא מגבלות קואליציוניות סחטניות.

שבירת התלות בגושים

לדברי ארדן, המבוי הסתום שבו נמצאת המערכת הפוליטית בישראל מחייב חשיבה מחוץ לקופסה והקמה של מסגרת שתאחד את מצביעי הימין הממלכתי והליברלי. הוא מדגיש כי המציאות הנוכחית, שבה כל ממשלה נאלצת להתפשר על עקרונות יסוד כדי לשמר את שותפותיה מהמגזר החרדי או הערבי, פוגעת ביכולת המשילות ובלכידות החברתית.