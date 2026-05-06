האמריקאים חושפים: ההתגמשות של איראן שפרצה את הדרך

גורמי יודעי דבר מתוך הבית הלבן שוחחו עם כתבים בארצות הברית, ועדכנו אותם על שורה של התקדמויות בשיחות מול איראן, ואת השינוי בשיחות שהביא להתקדמות מואצת לקראת עסקה.

על פי שיחות בין גורמי ממשל בכירים אל הוול סטריט ג׳ורנל, איראן הציעה אמש התגמשות דרמטית ומפתיעה במספר חזיתות בהן כלל סירבה לדון עד כה. על פי הגורמים המקורבים לשיחות איראן הסכימה, בניגוד לבעבר לדון בתוכנית הגרעין, מתקני הגרעין בשטחה, הקפאת העשרת האורניום והוצאת מצבורי האורניום המועשר הקיימים משטחה.

אך על פי אותם מקורבים, מה שבאמת פתח את הדרך הוא גם ההסכמה שקיבל הנשיא טראמפ ישירות מגורמים באיראן על מוכנות רצינית לדון בסוגיית השליטה במיצרי הורמוז, והסרת הדרישות האיראניות לאגרות ושליטה בלעדית במעבר הקריטי לכלכלה הבינלאומית.